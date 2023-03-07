Кощеева Наталия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1694
Дочь: Болобанова Марья Леонтиева
Отец ребёнка: Кощеев Леонитий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1700
Сын: Кощеев Малафей Леонтьевич
Отец ребёнка: Кощеев Леонитий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710