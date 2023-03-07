Кощеева Наталия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Наталия Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Дочь: Болобанова Марья Леонтиева

Отец ребёнка: Кощеев Леонитий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1700

Сын: Кощеев Малафей Леонтьевич

Отец ребёнка: Кощеев Леонитий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Леонитий Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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