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Коновалова Наталья Филиппова

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Филиппов Иван Никифорович

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.10.1887

Муж: Коновалов Федор Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1890

Сын: Коновалов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Коновалов Федор Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1894

Сын: Коновалов Иван Федорович

Отец ребёнка: Коновалов Федор Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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