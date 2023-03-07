Коновалова Наталья Филиппова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Филиппов Иван Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1887
Рождение ребёнка
29.08.1890
Сын: Коновалов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Коновалов Федор Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1894
Отец ребёнка: Коновалов Федор Иванович
Смерть
Неизвестно