Зяблова Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Матрена (Агафья) Степанова
Отец ребёнка: Зяблов Степан Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834