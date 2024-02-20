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Рябуха Иван Кузьмич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

02.09.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1876

Отец: Рябуха Кузьма Трофимович

Мать: Рябуха Васса Аверьянова

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
23.10.1896

Жена: Рябуха Ульяна Максимовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1898

Сын: Рябуха Иван Иванович

Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
28.05.1902

Дочь: Яцук Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1903

Сын: Рябуха Павел Иванович

Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
08.07.1904

Сын: Рябуха Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
30.08.1906

Сын: Рябуха Павел Иванович

Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
30.08.1906

Сын: Рябуха Владимир Иванович

Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
10.07.1908

Сын: Рябуха Тит Иванович

Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
14.06.1910

Сын: Рябуха Владимир Иванович

Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
26.01.1912

Сын: Рябуха Василий Иванович

Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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