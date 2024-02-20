Рябуха Иван Кузьмич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения02.09.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.09.1876
Отец: Рябуха Кузьма Трофимович
Мать: Рябуха Васса Аверьянова
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
23.10.1896
Жена: Рябуха Ульяна Максимовна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1898
Сын: Рябуха Иван Иванович
Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
28.05.1902
Дочь: Яцук Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
08.07.1904
Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
30.08.1906
Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
30.08.1906
Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
10.07.1908
Сын: Рябуха Тит Иванович
Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
14.06.1910
Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
26.01.1912
Мать ребёнка: Рябуха Ульяна Максимовна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно