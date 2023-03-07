Уренева ... Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уренева ... Ивановна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Уренев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Уренев Федор Дмитриевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Уренев Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Уренев Федор Дмитриевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Уренев Федосий Федорович

Отец ребёнка: Уренев Федор Дмитриевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Уренев Никита Федорович

Отец ребёнка: Уренев Федор Дмитриевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уренев Федор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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