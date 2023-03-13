Житковъ Спиридонъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Житковъ Ефремъ
Мать ребёнка: Житкова Ховронья Матвеева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Житковъ Остафий
Мать ребёнка: Житкова Ховронья Матвеева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Житкова Ховронья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно