Житковъ Спиридонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житковъ Спиридонъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Житковъ Ефремъ

Мать ребёнка: Житкова Ховронья Матвеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Житковъ Остафий

Мать ребёнка: Житкова Ховронья Матвеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Житкова Ховронья Матвеева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Житкова Ховронья Матвеева

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