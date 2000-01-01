Шубертова (Брянчанинова) Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брянчанинов Владимир Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1934
Дочь: Ватсон Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Шуберт Александр
Прага
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шуберт Александр
Смерть
Неизвестно