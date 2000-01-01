Шубертова (Брянчанинова) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубертова (Брянчанинова) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брянчанинов Владимир Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1934

Дочь: Ватсон Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Шуберт Александр

Прага
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуберт Александр

Смерть
Неизвестно
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