Киселева Авдотья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Авдотья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Киселевъ Логинъ

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Салманида

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Василий

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