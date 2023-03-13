Киселева Авдотья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Киселевъ Логинъ
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Салманида
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Василий