Байдула
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1668
Сын: Кулмекей (Кирилл Семенович)
Мать ребёнка: не указана
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно