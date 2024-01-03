Зиненко (Володченко) Мария Алексеевна
Место рожденияГомельский, Могилёвская, Белорусия, Russia
Дата рождения08.03.1913
Дата смерти17.08.1989
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1913
Отец: Володченко Леонтий
Мать: не указана
Гомельский, Могилёвская, Белорусия, Russia
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Зиненко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Зиненко Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR
Рождение ребёнка
23.08.1943
Сын: Зиненко Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR
Бракосочетание
1947
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиненко Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиненко Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиненко ?
Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиненко ?
Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич
Смерть
17.08.1989
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR