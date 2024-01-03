Зиненко (Володченко) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиненко (Володченко) Мария Алексеевна

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Место рождения

Гомельский, Могилёвская, Белорусия, Russia

Дата рождения

08.03.1913

Дата смерти

17.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1913

Отец: Володченко Леонтий

Мать: не указана

Гомельский, Могилёвская, Белорусия, Russia
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Зиненко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Зиненко Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR
Рождение ребёнка
23.08.1943

Сын: Зиненко Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR
Бракосочетание
1947

Муж: Зиненко Николай Сергеевич

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиненко Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиненко Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиненко ?

Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиненко ?

Отец ребёнка: Зиненко Николай Сергеевич

Смерть
17.08.1989
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR
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