Питонов Семен Панаиотович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1814
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-24
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Питонова Ирина Ефимовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 23
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Питонова Ирина Ефимовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 23
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Питонова Ирина Ефимовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 23
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Питонова Ирина Ефимовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 23
Смерть
Неизвестно