Диденко Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДиденко Владимир

Диденко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диденко Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Диденко Ирина Леонидовна

Рождение ребёнка
1993

Сын: Диденко Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Диденко Ирина Леонидовна

Смерть
Неизвестно

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