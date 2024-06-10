Диденко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диденко Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Диденко Ирина Леонидовна
Рождение ребёнка
1993
Сын: Диденко Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Диденко Ирина Леонидовна
Смерть
Неизвестно