Свербеева (Сухотина) ЕКАТЕРИНА ФЁДОРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свербеева (Сухотина) ЕКАТЕРИНА ФЁДОРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1849

Дата смерти

02.09.1895

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1849

Отец: Сухотин ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Сухотина ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1874

Сын: Свербеев НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Отец ребёнка: Свербеев ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мамонтова ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА

Отец ребёнка: Свербеев ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свербеев ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Смерть
02.09.1895
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