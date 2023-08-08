Свербеева (Сухотина) ЕКАТЕРИНА ФЁДОРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1849
Дата смерти02.09.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1849
Рождение ребёнка
1874
Сын: Свербеев НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Отец ребёнка: Свербеев ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мамонтова ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
Отец ребёнка: Свербеев ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1895