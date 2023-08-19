Панова (Колотовкина) (Колотовкина) Евдокия Стефанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1809
Рождение ребёнка
27.02.1811
Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев
Рождение ребёнка
05.11.1812
Дочь: Сединкина (воинкова) Матрена Стефанова
Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев
Рождение ребёнка
06.11.1814
Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев
Рождение ребёнка
14.07.1816
Дочь: Ольга Стефанова
Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев
Рождение ребёнка
07.11.1817
Дочь: Белоносова Матрона Стефанова
Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев
Рождение ребёнка
16.10.1819
Сын: Панов Лука Стефанов
Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев
Рождение ребёнка
02.07.1821
Дочь: Марфа Стефанова
Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев
Рождение ребёнка
24.12.1822
Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев
Рождение ребёнка
20.11.1826
Дочь: Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев
Рождение ребёнка
17.09.1829
Дочь: Надежда Стефанова
Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев
Смерть
Неизвестно