Панова (Колотовкина) (Колотовкина) Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Колотовкина) (Колотовкина) Евдокия Стефанова

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.01.1809

Муж: Панов Стефан Тимофеев

Рождение ребёнка
27.02.1811

Сын: Панов Кассиан Стефанов

Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1812

Дочь: Сединкина (воинкова) Матрена Стефанова

Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1814

Сын: Панов Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1816

Дочь: Ольга Стефанова

Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1817

Дочь: Белоносова Матрона Стефанова

Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1819

Сын: Панов Лука Стефанов

Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.1821

Дочь: Марфа Стефанова

Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.12.1822

Сын: Панов Стефан Стефанов

Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.11.1826

Дочь: Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.09.1829

Дочь: Надежда Стефанова

Отец ребёнка: Панов Стефан Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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