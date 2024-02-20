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Зипир Николай Серафимович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1859

Дата смерти

1864

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Зипир Серафим Георгиевич

Мать: Зипир Анна Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1864
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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