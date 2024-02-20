Зипир Николай Серафимович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1859
Дата смерти1864
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Зипир Серафим Георгиевич
Мать: Зипир Анна Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1864
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /