Вотяков Семен Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Вотяков Афанасий Петров
Мать: Соломiя Константинова
Бракосочетание
28.01.1845
Рождение ребёнка
22.12.1846
Мать ребёнка: Лагунова Акилина Кузьмина
Рождение ребёнка
06.12.1849
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Лагунова Акилина Кузьмина
Рождение ребёнка
28.10.1851
Мать ребёнка: Лагунова Акилина Кузьмина
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно