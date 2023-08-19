Вотяков Семен Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВотяков Семен Афанасьев

Вотяков Семен Афанасьев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Вотяков Афанасий Петров

Мать: Соломiя Константинова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1845

Жена: Лагунова Акилина Кузьмина

Рождение ребёнка
22.12.1846

Сын: Вотяков Евфимiй Семенов

Мать ребёнка: Лагунова Акилина Кузьмина

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.12.1849

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Лагунова Акилина Кузьмина

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1851

Сын: Вотяков Козма Семенов

Мать ребёнка: Лагунова Акилина Кузьмина

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close