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Павлова Ксения Мартемьянова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1880

Отец: Мартемьянов Константин Мартемьянович

Мать: Мартемьянова Екатерина Федотова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1899

Муж: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич

Рождение ребёнка
23.12.1901

Сын: Павлов Павел Иванович

Отец ребёнка: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1904

Сын: Павлов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.12.1906

Сын: Павлов Федор Иванович

Отец ребёнка: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.06.1909

Сын: Павлов Федор Иванович

Отец ребёнка: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1910

Сын: Павлов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1913

Сын: Павлов Николай Иванович

Отец ребёнка: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.09.1914

Сын: Павлов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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