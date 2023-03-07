Павлова Ксения Мартемьянова
Место рождения
Дата рождения15.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1880
Бракосочетание
29.?.1899
Рождение ребёнка
23.12.1901
Отец ребёнка: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1904
Сын: Павлов Ефим Иванович
Отец ребёнка: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.12.1906
Отец ребёнка: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.06.1909
Отец ребёнка: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.11.1910
Отец ребёнка: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1913
Отец ребёнка: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.09.1914
Отец ребёнка: Павлов (георгиевский Крест Iv-Й Степени (солдатский) Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно