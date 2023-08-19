Струнин - Мужев Антипа Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Бракосочетание
23.01.1827
Рождение ребёнка
26.05.1828
Дочь: Евфросиния Антипова
Мать ребёнка: Мужева - Струнина Платонида Козмина
Рождение ребёнка
05.06.1829
Сын: Струнин - Мужев Дорофей Антипин
Мать ребёнка: Мужева - Струнина Платонида Козмина
Рождение ребёнка
04.01.1831
Сын: Струнин - Мужев Феофилакт Антипин
Мать ребёнка: Мужева - Струнина Платонида Козмина
Рождение ребёнка
07.03.1832
Сын: Струнин - Мужев Василий Антипин
Мать ребёнка: Мужева - Струнина Платонида Козмина
Рождение ребёнка
08.05.1833
Дочь: Гликерия Антипина
Мать ребёнка: Мужева - Струнина Платонида Козмина
Смерть
Неизвестно