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Струнин - Мужев Антипа Данилов

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Струнин - Мужев Данило Зиновьев

Мать: Мужева - Струнина Агрипина Михеева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
23.01.1827

Жена: Мужева - Струнина Платонида Козмина

Рождение ребёнка
26.05.1828

Дочь: Евфросиния Антипова

Мать ребёнка: Мужева - Струнина Платонида Козмина

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1829

Сын: Струнин - Мужев Дорофей Антипин

Мать ребёнка: Мужева - Струнина Платонида Козмина

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.01.1831

Сын: Струнин - Мужев Феофилакт Антипин

Мать ребёнка: Мужева - Струнина Платонида Козмина

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1832

Сын: Струнин - Мужев Василий Антипин

Мать ребёнка: Мужева - Струнина Платонида Козмина

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.05.1833

Дочь: Гликерия Антипина

Мать ребёнка: Мужева - Струнина Платонида Козмина

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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