Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Михаил Иванович

Мать: Мария Антоновна

Смерть
Неизвестно
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