Калашникова (Парусова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Парусов Геннадий Васильевич
Мать: Парусова Оксана
Рождение ребёнка
2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашников Евгений
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калашников Евгений