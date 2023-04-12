Калашникова (Парусова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Парусова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Парусов Геннадий Васильевич

Мать: Парусова Оксана

Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Евгений

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Евгений

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