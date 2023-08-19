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Пушин Михаил Иванов

Место рождения

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Пушин Иван Данилов

Мать: скрыто настройками приватности

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1844

Сын: Пушин Гаврiил Михайлов

Мать ребёнка: Стефанида Константинова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1845

Сын: Пушин Трофим Михайлов

Мать ребёнка: Стефанида Константинова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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