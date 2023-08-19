Пушин Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Пушин Иван Данилов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1844
Мать ребёнка: Стефанида Константинова
Рождение ребёнка
17.09.1845
Мать ребёнка: Стефанида Константинова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно