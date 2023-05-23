Астапенко (Терещук) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапенко (Терещук) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1937

Отец: Терещук Степан Андреевич

Мать: Терещук Христинья

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