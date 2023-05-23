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Астапенко (Терещук) Татьяна Степановна
Астапенко (Терещук) Татьяна Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.1937
Пол
Женский
Отец
Терещук Степан Андреевич
Мать
Терещук (Волик) Христинья
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1937
Отец:
Терещук Степан Андреевич
Мать:
Терещук Христинья
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