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Кочуров Андрей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Кочуров Иван Павлов

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1911

Жена: Кочурова (Романенко) Феодора Филиппова

м. 20 ж. 18 крестьянская дочь селения Сергиевского
Рождение ребёнка
25.12.1911

Дочь: (Кочурова) Агафья Андреева

Мать ребёнка: Кочурова (Романенко) Феодора Филиппова

Рождение ребёнка
04.04.1914

Сын: Кочуров Георгий Андреев

Мать ребёнка: Кочурова (Романенко) Феодора Филиппова

Рождение ребёнка
02.02.1916

Дочь: (Кочурова) Анна Андреева

Мать ребёнка: Кочурова (Романенко) Феодора Филиппова

Смерть
Неизвестно

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