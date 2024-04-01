Кочуров Андрей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Кочуров Иван Павлов
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1911
м. 20 ж. 18 крестьянская дочь селения Сергиевского
Рождение ребёнка
25.12.1911
Дочь: (Кочурова) Агафья Андреева
Мать ребёнка: Кочурова (Романенко) Феодора Филиппова
Рождение ребёнка
04.04.1914
Мать ребёнка: Кочурова (Романенко) Феодора Филиппова
Рождение ребёнка
02.02.1916
Дочь: (Кочурова) Анна Андреева
Мать ребёнка: Кочурова (Романенко) Феодора Филиппова
Смерть
Неизвестно