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(Заплатина) Анастасия Андреевна
(Заплатина) Анастасия Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.12.1997
Пол
Женский
Отец
Заплатин Андрей Павлович
1970 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.12.1997
Отец:
Заплатин Андрей Павлович
Мать: не указана
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