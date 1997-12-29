(Заплатина) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Заплатина) Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1997

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1997

Отец: Заплатин Андрей Павлович

Мать: не указана

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