(Матусевич) Евгения Алексеевна 1923 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Матусевич) Евгения Алексеевна

(Матусевич) Евгения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболенский Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
25.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Сергеевич

г. Тюмень, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.