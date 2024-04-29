(Матусевич) Евгения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Сергеевич
г. Тюмень, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно