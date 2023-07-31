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Григорий Пантелеевич
Григорий Пантелеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Дата смерти
1850
Пол
Мужской
Отец
Пантелей Степанович
1806 г.р.
Мать
Арина Сафроновна
1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Пантелей Степанович
Мать:
Арина Сафроновна
Смерть
1850
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