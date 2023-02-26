Зыстенова Екатерина Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Зыстенов Максим Герасимов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Кристина (Харитина)
Отец ребёнка: Зыстенов Максим Герасимов
Рождение ребёнка
14.06.1820
Дочь: Александра Максимова
Отец ребёнка: Зыстенов Максим Герасимов
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Зыстенов Максим Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно