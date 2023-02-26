Зыстенова Екатерина Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыстенова Екатерина Зиновьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Зыстенов Мартин Максимов

Отец ребёнка: Зыстенов Максим Герасимов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Кристина (Харитина)

Отец ребёнка: Зыстенов Максим Герасимов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1820

Дочь: Александра Максимова

Отец ребёнка: Зыстенов Максим Герасимов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Зыстенов Яков Максимов

Отец ребёнка: Зыстенов Максим Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыстенов Максим Герасимов

Смерть
Неизвестно
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