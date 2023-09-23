Катя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1983

Дочь: Длужневская Доната Владимировна

Отец ребёнка: Длужневский Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Длужневский Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Длужневский Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Длужневский Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно
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