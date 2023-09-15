Севостьянова (Трифонова) Алёна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянова (Трифонова) Алёна Валерьевна

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Место рождения

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область

Дата рождения

25.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Место жительства
25.12.1983
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Образование
01.09.1991
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Образование
01.09.2001
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
18.12.2004

Сын: Севостьянов Юрий Олегович

Отец ребёнка: Севостьянов Олег Викторович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
12.01.2005

Муж: Севостьянов Олег Викторович

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
24.02.2010

Сын: Севостьянов Елисей Олегович

Отец ребёнка: Севостьянов Олег Викторович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Место жительства
16.01.2023
Третья Падь, Корсаковский, Сахалинская область
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