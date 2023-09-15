Севостьянова (Трифонова) Алёна Валерьевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
25.12.1983
Образование
01.09.1991
Образование
01.09.2001
Рождение ребёнка
18.12.2004
Сын: Севостьянов Юрий Олегович
Отец ребёнка: Севостьянов Олег Викторович
Бракосочетание
12.01.2005
Рождение ребёнка
24.02.2010
Сын: Севостьянов Елисей Олегович
Отец ребёнка: Севостьянов Олег Викторович
Место жительства
16.01.2023
Третья Падь, Корсаковский, Сахалинская область