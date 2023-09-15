Соколов Нил Стефанов
Место рождения
Дата рождения24.05.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1810
Бракосочетание
08.11.1830
Жена: Соколова Марфа Андреева
Рождение ребёнка
14.07.1832
Дочь: Ольга Нилова
Мать ребёнка: Соколова Марфа Андреева
Рождение ребёнка
02.02.1834
Сын: Соколов Симион Нилов
Мать ребёнка: Соколова Марфа Андреева
Рождение ребёнка
28.07.1835
Мать ребёнка: Соколова Марфа Андреева
Рождение ребёнка
13.04.1838
Сын: Соколов Мартин Нилов
Мать ребёнка: Соколова Марфа Андреева
Рождение ребёнка
29.09.1839
Сын: Соколов Козма Нилов
Мать ребёнка: Соколова Марфа Андреева
Смерть
Неизвестно