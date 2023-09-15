Соколов Нил Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Нил Стефанов

Соколов Нил Стефанов

avatar

Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

24.05.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1810

Отец: Соколов Степан Леонтьев

Мать: Соколова (сединкина) Макрина Васильева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.11.1830

Жена: Соколова Марфа Андреева

Рождение ребёнка
14.07.1832

Дочь: Ольга Нилова

Мать ребёнка: Соколова Марфа Андреева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1834

Сын: Соколов Симион Нилов

Мать ребёнка: Соколова Марфа Андреева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.1835

Сын: Соколов Никанор Нилов

Мать ребёнка: Соколова Марфа Андреева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.04.1838

Сын: Соколов Мартин Нилов

Мать ребёнка: Соколова Марфа Андреева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1839

Сын: Соколов Козма Нилов

Мать ребёнка: Соколова Марфа Андреева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close