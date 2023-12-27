(Клопова (Бирюлина, Она Же Трёкина)) Марфа Матвеева
Место рожденияд.Шайдрово
Дата рождения01.09.1777
Дата смерти30.01.1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1777
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Шайдрово
01.09.1777 г. Воприемниками при крещении были: шайдровские Илья Александрович (произошло много фамилиных линий) и Анна Дмитриевна.
Бракосочетание
11.11.1800
Троицкая церковь с.Борисова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
д.Шипилово
Смерть
30.01.1814
д.Шипилово
| захоронена 31.01.1814 | 2132-1-17 л.96об.