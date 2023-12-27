(Клопова (Бирюлина, Она Же Трёкина)) Марфа Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Клопова (Бирюлина, Она Же Трёкина)) Марфа Матвеева

(Клопова (Бирюлина, Она Же Трёкина)) Марфа Матвеева

Место рождения

д.Шайдрово

Дата рождения

01.09.1777

Дата смерти

30.01.1814

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1777

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шайдрово
01.09.1777 г. Воприемниками при крещении были: шайдровские Илья Александрович (произошло много фамилиных линий) и Анна Дмитриевна.
Бракосочетание
11.11.1800

Муж: Клопов Сергей Михайлович

Троицкая церковь с.Борисова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
д.Шипилово
Смерть
30.01.1814
д.Шипилово
| захоронена 31.01.1814 | 2132-1-17 л.96об.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close