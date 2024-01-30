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Благинин Никифор Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Благинин Степан Яковлев

Мать: Благинина Ирина Парфенова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Благинин Емельян Никифоров

Мать ребёнка: Благинина Маремьяна

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Благинин Григорей Никифоров

Мать ребёнка: Благинина Маремьяна

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Маремьяна

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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