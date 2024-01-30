Благинин Никифор Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Благинин Степан Яковлев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Благинин Емельян Никифоров
Мать ребёнка: Благинина Маремьяна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Благинин Григорей Никифоров
Мать ребёнка: Благинина Маремьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Благинина Маремьяна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно