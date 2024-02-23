Балышев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балышев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балышев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Балышева Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балышева Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Балышева Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балышева Ирина Петровна

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