Балышев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балышев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Балышева Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балышева Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Балышева Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балышева Ирина Петровна