Хохлова (Мокеева ?) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Мокеева ?) Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1878

Муж: Хохлов Николай Васильевич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Хохлов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Хохлов Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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