Хохлова (Мокеева ?) Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1878
Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Хохлов Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно