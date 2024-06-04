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Кочетков Сергей Антонов

Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Кочетков Антон Карпов

Мать: Кочеткова Настасья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Арина Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Кочетков Василий Сергеев

Мать ребёнка: Кочеткова Арина Алексеева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: (Кочеткова) Авдотья Сергеева

Мать ребёнка: Кочеткова Арина Алексеева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кочетков Прохор Сергеев

Мать ребёнка: Кочеткова Арина Алексеева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1795

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