Кочетков Сергей Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Кочеткова Арина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: (Кочеткова) Авдотья Сергеева
Мать ребёнка: Кочеткова Арина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Кочеткова Арина Алексеева
Смерть
После 1795