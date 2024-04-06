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Шутченко Тит Адамов

Место рождения

Будище, Черниговская губерния, Россия

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Шутченко Адам Моисеевич

Мать: Шутченко (Брезгун) Ирина Павловна

Бракосочетание
02.02.1900

Жена: Шутченко (Лешок) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1902

Дочь: (Шутченко) Татьяна Титовна

Мать ребёнка: Шутченко (Лешок) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1904

Сын: Шутченко Яков Титов

Мать ребёнка: Шутченко (Лешок) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.05.1907

Сын: Шутченко Дмитрий Титов

Мать ребёнка: Шутченко (Лешок) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.1910

Сын: Шутченко Петр Титович

Мать ребёнка: Шутченко (Лешок) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1913

Дочь: (Шутченко) Евдокия Титовна

Мать ребёнка: Шутченко (Лешок) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шутченко Николай Титович

Мать ребёнка: Шутченко (Лешок) Мария Ивановна

Смерть
1933

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