Шутченко Тит Адамов
Место рожденияБудище, Черниговская губерния, Россия
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Бракосочетание
02.02.1900
Рождение ребёнка
07.01.1902
Дочь: (Шутченко) Татьяна Титовна
Мать ребёнка: Шутченко (Лешок) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1904
Сын: Шутченко Яков Титов
Мать ребёнка: Шутченко (Лешок) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.05.1907
Мать ребёнка: Шутченко (Лешок) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1910
Мать ребёнка: Шутченко (Лешок) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1913
Дочь: (Шутченко) Евдокия Титовна
Мать ребёнка: Шутченко (Лешок) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Шутченко (Лешок) Мария Ивановна
Смерть
1933