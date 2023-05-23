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(Simon) Daughter

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Simon Richard Nathan

Мать: Simon Eleanore Ursula Wilhelmine Anna

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