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(Simon) Daughter
(Simon) Daughter
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Simon Richard Nathan
1865 г.р.
Мать
Simon (Von Eckardt) Eleanore Ursula Wilhelmine Anna
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Simon Richard Nathan
Мать:
Simon Eleanore Ursula Wilhelmine Anna
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