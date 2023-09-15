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Моденов Гавриил Никифоров

Место рождения

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

09.02.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1815

Отец: Моденов Никифор Федоров

Мать: Моденова Ольга Петрова

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.01.1840

Жена: Моденова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
25.10.1840

Дочь: Параскева Гаврилова

Мать ребёнка: Моденова Евдокия Васильева

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.10.1840

Сын: Моденов Димитрий Гарилов

Мать ребёнка: Моденова Евдокия Васильева

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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