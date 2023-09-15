Моденов Гавриил Никифоров
Место рождения
Дата рождения09.02.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1815
Отец: Моденов Никифор Федоров
Мать: Моденова Ольга Петрова
Бракосочетание
21.01.1840
Рождение ребёнка
25.10.1840
Дочь: Параскева Гаврилова
Мать ребёнка: Моденова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
25.10.1840
Мать ребёнка: Моденова Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно