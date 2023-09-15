Тарскова (Киселева) Анна Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарскова (Киселева) Анна Сидорова

Место рождения

Киселева, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Киселева, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
09.02.1807

Муж: Тарсков Анисим Гаврилов

Рождение ребёнка
22.05.1808

Сын: Тарсков Леонтей Анисимов

Отец ребёнка: Тарсков Анисим Гаврилов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.12.1809

Дочь: Варвара Анисимова

Отец ребёнка: Тарсков Анисим Гаврилов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.10.1811

Дочь: Харитина Анисимова

Отец ребёнка: Тарсков Анисим Гаврилов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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