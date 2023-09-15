Тарскова (Киселева) Анна Сидорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1807
Рождение ребёнка
22.05.1808
Отец ребёнка: Тарсков Анисим Гаврилов
Рождение ребёнка
04.12.1809
Дочь: Варвара Анисимова
Отец ребёнка: Тарсков Анисим Гаврилов
Рождение ребёнка
03.10.1811
Дочь: Харитина Анисимова
Отец ребёнка: Тарсков Анисим Гаврилов
Смерть
Неизвестно