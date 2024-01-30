Благинина Матрена Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Благинин Ефим Иванов
Отец ребёнка: Благинин Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Благинина Анна Иванова
Отец ребёнка: Благинин Иван Никифоров
Савиново, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно