Благинина Матрена Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина Матрена Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Благинин Ефим Иванов

Отец ребёнка: Благинин Иван Никифоров

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Благинина Анна Иванова

Отец ребёнка: Благинин Иван Никифоров

Савиново, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Иван Никифоров

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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