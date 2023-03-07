Кощеева (Чуракова) Матрона Елизарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти23.01.1820 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Касаткина Устиния Феоктистова
Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Елена Феоктистова
Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Васса Феоктистова
Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кощеев Прокопий Феоктистов
Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов
Рождение ребёнка
10.10.1784 ст.
Дочь: Христина Феоктистова
Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов
Рождение ребёнка
16.06.1787 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Евдокия Феоктистова
Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Христина Феоктистова
Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.01.1820 ст.