Кощеева (Чуракова) Матрона Елизарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Чуракова) Матрона Елизарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

23.01.1820 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Касаткина Устиния Феоктистова

Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Елена Феоктистова

Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Васса Феоктистова

Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кощеев Прокопий Феоктистов

Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1784 ст.

Дочь: Христина Феоктистова

Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов

Рождение ребёнка
16.06.1787 ст.

Сын: Кощеев Петр Феоктистов

Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Евдокия Феоктистова

Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Христина Феоктистова

Отец ребёнка: Кощеев Феоктист Панкратов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Феоктист Панкратов

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
23.01.1820 ст.
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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