Чукавина (Вотякова) Федосiя Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чукавин Иван Григорьев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.11.1832
Рождение ребёнка
19.10.1834
Отец ребёнка: Вотяков Андрей Лазарев
Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно