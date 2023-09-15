Чукавина (Вотякова) Федосiя Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукавина (Вотякова) Федосiя Иванова

Место рождения

Чукавинки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чукавин Иван Григорьев

Мать: скрыто настройками приватности

Чукавинки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.11.1832

Муж: Вотяков Андрей Лазарев

Рождение ребёнка
19.10.1834

Сын: Вотяков Артемiй Андреев

Отец ребёнка: Вотяков Андрей Лазарев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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