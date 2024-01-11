Шишкин Яков Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Яков Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишкин Никита Иванов

Мать: Шишкина Марфа Федорова

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Шишкин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Шишкина Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Василиса Ивановна

с. Радовка, Оренбургская обл., Россия
Смерть
Неизвестно
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