Шишкин Яков Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шишкин Никита Иванов
Мать: Шишкина Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Шишкина Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1947
с. Радовка, Оренбургская обл., Россия
Смерть
Неизвестно