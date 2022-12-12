Свиньина Ксения Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1706 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Дочь: Зубарева Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Зубарева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Сын: Зубарев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович
Смерть
Неизвестно