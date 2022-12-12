Свиньина Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиньина Ксения Григорьевна

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Место рождения

Башарово, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1706 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1724 г.р.
Вычислено 1729 г.р.
Вычислено 1731 г.р.
Вычислено 1734 г.р.
Вычислено 1737 г.р.
Вычислено 1743 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Сын: Зубарев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.

Сын: Зубарев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Дочь: Зубарева Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Сын: Зубарев Семён Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Сын: Зубарев Иван' Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Зубарева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Зубарев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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