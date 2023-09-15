Бабич (Назима) Мария Фавстова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Назима Фавст Никифоров
Мать: Назима Евдокия Авдеева
Бракосочетание
24.01.1896
Муж: Бабич Лука Архипович
Рождение ребёнка
12.12.1896
Дочь: Анастасия Лукинична
Отец ребёнка: Бабич Лука Архипович
Рождение ребёнка
27.09.1900
Дочь: Евфросиния Лукинична
Отец ребёнка: Бабич Лука Архипович
Рождение ребёнка
30.10.1902
Дочь: Мавра Лукинична
Отец ребёнка: Бабич Лука Архипович
Рождение ребёнка
18.01.1907
Сын: Бабич Кирилл Лукич
Отец ребёнка: Бабич Лука Архипович
Рождение ребёнка
12.08.1909
Дочь: Чугай Наталья Лукинична
Отец ребёнка: Бабич Лука Архипович
Рождение ребёнка
21.01.1912
Дочь: Анна Лукинична
Отец ребёнка: Бабич Лука Архипович
Смерть
Неизвестно