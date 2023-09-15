Бабич (Назима) Мария Фавстова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабич (Назима) Мария Фавстова

Место рождения

Дроздовица, Чернігівська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Назима Фавст Никифоров

Мать: Назима Евдокия Авдеева

Дроздовица, Чернігівська область
Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Бабич Лука Архипович

Рождение ребёнка
12.12.1896

Дочь: Анастасия Лукинична

Отец ребёнка: Бабич Лука Архипович

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1900

Дочь: Евфросиния Лукинична

Отец ребёнка: Бабич Лука Архипович

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1902

Дочь: Мавра Лукинична

Отец ребёнка: Бабич Лука Архипович

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1907

Сын: Бабич Кирилл Лукич

Отец ребёнка: Бабич Лука Архипович

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1909

Дочь: Чугай Наталья Лукинична

Отец ребёнка: Бабич Лука Архипович

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: Анна Лукинична

Отец ребёнка: Бабич Лука Архипович

Дроздовица, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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