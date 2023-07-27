Тихонькова (Тихонькова) Марина (Макрина) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонькова (Тихонькова) Марина (Макрина) Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

07.12.1832

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Сединкина Харитина Никифорова

Отец ребёнка: Тихоньков Никифор Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Тихоньков Димитрий Никифоров

Отец ребёнка: Тихоньков Никифор Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Тихоньков Филипп Никифоров

Отец ребёнка: Тихоньков Никифор Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Фекла Никифорова

Отец ребёнка: Тихоньков Никифор Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1802

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Тихоньков Никифор Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1803

Сын: Тихоньков Нестор Никифоров

Отец ребёнка: Тихоньков Никифор Никифоров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
07.12.1832
Причина смерти: от горячки
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