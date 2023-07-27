Тихонькова (Тихонькова) Марина (Макрина) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти07.12.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Сединкина Харитина Никифорова
Отец ребёнка: Тихоньков Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Тихоньков Димитрий Никифоров
Отец ребёнка: Тихоньков Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Тихоньков Филипп Никифоров
Отец ребёнка: Тихоньков Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Фекла Никифорова
Отец ребёнка: Тихоньков Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
07.06.1802
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Тихоньков Никифор Никифоров
Рождение ребёнка
23.10.1803
Сын: Тихоньков Нестор Никифоров
Отец ребёнка: Тихоньков Никифор Никифоров
Смерть
07.12.1832
Причина смерти: от горячки