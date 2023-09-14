Лемор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шломи Элерой

Отец ребёнка: Хесс Вячеслав (Шломи)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шломи Авиат

Отец ребёнка: Хесс Вячеслав (Шломи)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шломи Даниэль

Отец ребёнка: Хесс Вячеслав (Шломи)

Работа или профессия
Неизвестно
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