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Ломаев Михаил Васильев

Место рождения

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ломаев Василiй Данилов

Мать: скрыто настройками приватности

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.11.1851

Жена: Ломаева Александра Федорова

Рождение ребёнка
24.01.1852

Дочь: Марiя Михайлова

Мать ребёнка: Ломаева Александра Федорова

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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