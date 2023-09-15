Ломаев Михаил Васильев
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ломаев Василiй Данилов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.11.1851
Рождение ребёнка
24.01.1852
Дочь: Марiя Михайлова
Мать ребёнка: Ломаева Александра Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно