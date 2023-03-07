Кулагина (Карташева) Варвара
Место рождения
Дата рождения1753
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Карташевъ Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кулагинъ Степанъ
Отец ребёнка: Кулагинъ Софронъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Кулагинъ Софронъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Кулагинъ Софронъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кулагинъ Софронъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулагинъ Софронъ