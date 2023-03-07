Кулагина (Карташева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулагина (Карташева) Варвара

Кулагина (Карташева) Варвара

avatar

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Карташевъ Моисей

Мать: не указана

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кулагинъ Степанъ

Отец ребёнка: Кулагинъ Софронъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Кулагинъ Софронъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Кулагинъ Софронъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кулагинъ Софронъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулагинъ Софронъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close