Павел Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Герасим Яковлевич

Мать: Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Ирина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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