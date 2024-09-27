Павел Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Герасим Яковлевич
Мать: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Ирина Федоровна
Смерть
Неизвестно